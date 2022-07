Zoff unter Rockern in Miltenberg - Kripo sucht Zeugen zu Vorfall im Juni

Wie bereits berichtet, führt die Kripo Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bereits seit Mitte Juni umfangreiche Ermittlungen gegen Angehörige der Rockerszene. Gegen insgesamt fünf männliche Tatverdächtige (des Miltenberger Rockerclubs "Bandidos Riverside South", Anm. d. Red) im Alter zwischen 33 und 53 Jahren ergingen in der Folge wegen des dringenden Verdachts des schweren Falls des Landfriedensbruchs Durchsuchungsbeschlüsse, die am 14. Juli vollzogen worden sind.

Anlass des Ermittlungsverfahrens war ein körperlicher Angriff auf ein 55-jähriges Mitglied eines Odenwälder Rockerclubs (der "Outlaws Odenwald" ,Anm. d. Red) », der in Miltenberg stattgefunden haben soll. Der Mann soll den aktuellen Ermittlungserkenntnissen nach am 11. Juni gegen 17.15 Uhr als Beifahrer in einem Pkw im Bereich der Brückenstraße / Bischoffstraße unterwegs gewesen sein, als weitere Fahrzeuge das besagte Auto zum Anhalten bewegt haben sollen. In der Folge sei es zu einem körperlichen Angriff gleich mehrerer Personen auf den 55-Jährigen gekommen. Nach wenigen Minuten habe sich die Situation aufgelöst und die Menschenmenge, aus der der Übergriff erfolgte, habe sich in verschiedene Richtungen entfernt.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt seitdem in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen des Verdachts des schweren Falls des Landfriedensbruchs. Die Ermittler haben nach der Durchsuchungsaktion nun folgende Fragen an mögliche Zeugen des Vorfalls im Juni:

Wer hat zur relevanten Zeit im Bereich der Brückenstraße/Bischoffstraße das Tatgeschehen beobachten können?

Wer kann Angaben zu möglichen Tatbeteiligten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Sache geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde ein brauner KIA Sportage auf dem Supermarktparkplatz in der Berliner Straße beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich offenbar, ohne den Unfall zu melden. Zu dem Schaden am Kotflügel vorne links und an der Fahrertür muss es zwischen 10.55 Uhr und 11.10 Uhr gekommen sein.

Die Polizeiinspektion Obernburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt - Alkoholkonsum mutmaßliche Unfallursache

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag ist ein offensichtlich angetrunkener Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Sturz gekommen und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen fest. Nachdem der Gestürzte einen Atemalkoholtest verweigerte, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden. In der Folge wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann eingeleitet.

Meldungen der Polizei Unterfranken/Untermain