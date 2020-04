Zivilstreife verunfallt bei Verfolgung in Aschaffenburg - 50.000 Euro Schaden

Im Ortsgebiet Obernau folgte der zivile Streifenwagen dem mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Benz. In der Maintalstr. verunfallte das zivile Streifenfahrzeug, stieß dabei gegen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und blieb selbst fahruntauglich stehen. Der Gesamtschaden aller beteiligter Fahrzeuge dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro belaufen. Die Beifahrerin des zivilen Dienstfahrzeuges wurde leicht verletzt. Das flüchtende Fahrzeug konnte zunächst nicht angehalten werden. Gegen 22.15 Uhr konnte das gesuchte Fahrzeug in Obernau festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden bei der 19-jährigen Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach geführt. Im Zusammenhang mit dem Unfall und der Verfolgungsfahrt sucht die Polizei Zeugen oder Personen, die durch das Fahrverhalten des flüchtenden Fahrzeuges gefährdet wurden. Gegen die Fahrerin werden nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Zudem wird im Sinne des Infektionsschutzgesetztes der Zweck der Fahrt geprüft. Hinweise werden unter Tel-Nr. 06021/ 857-2530 entgegen genommen.

Unter Alkohol gefahren - Führerschein weg

Goldbach. Gegen 4.30 Uhr wurde am frühen Sonntagmorgen noch ein Mercedes Benz aus Frankfurt kontrolliert. Der 25-jährige Fahrer wollte in Richtung Süden fahren und wurde an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost angehalten. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkotest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde am Kontrollort abgestellt, der Schlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Fahrer wollte sich abholen lassen und ging Richtung Hösbach weg.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach