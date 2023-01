Zivilcourage: Zeugen verhindern in Mespelbrunn Schläge mit Holzlatten

Derzeitigen Ermittlungen zufolge liefen drei junge Männer im Alter von 16, 14 und 22 Jahren gegen 20.50 Uhr auf Höhe der Sparkasse über die Straße. Dabei riss die Einkaufstüte des 16-Jährigen. Ein herankommender Audi, in dem fünf Personen saßen, musste bremsen. Ein 35 Jahre alter Mann stieg aus, schlug unvermittelt auf den 16-Jährigen sowie seine beiden Begleiter ein und verletzte sie leicht. Anschließend beleidigten er und eine 32 Jahre alte Fahrzeuginsassin die jungen Männer massiv, so die Polizei. Der 35-Jährige holte schließlich Holzlatten von einem Grundstück in der Nähe, um auf die Drei einzuschlagen. Mehrere Streifen rückten nach dem Notruf aus.

Da sowohl der 35-Jährige als auch seine Begleiterin deutlich nach Alkohol rochen, folgte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab bei der Frau 1,2, beim Mann 1,6 Promille. Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer am Steuer saß, mussten beide zur Blutentnahme. Der 35-Jährige muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung sowie Beleidigung verantworten. Auf die 32-Jährige wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Hinweise an die Polizei: Tel. 06021 857-2230

fka