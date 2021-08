Zimmermann rutscht in Gemünden vom Dach

Hierbei rutschte er auf dem nassen Trapezblechdach aus. Er rutschte zunächst 10 Meter abwärts und wurde dann von der Fallsicherung, einem Netz am Gerüst, aufgefangen.

Der Arbeiter wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Tisch aus Gemündener Gaststätte gestohlen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Dienstag- bis Mittwochabend wurde ein vor einer Gaststätte in der Scherenbergstraße stehender Tisch entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 150,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Ausparken in Gemünden Auto touchiert

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr wollte eine 18-jährige VW-Fahrerin aus einer Parklücke in der Bahnhofstraße rückwärts ausparken. Hierbei fuhr sie zu weit rückwärts und beschädigte hierbei einen Pkw Seat. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.