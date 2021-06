Zimmerbrand in Würzburger Behindertenwohnheim  Zwei Personen leicht verletzt

Gegen 23.30 Uhr war aufgrund einer Brandmeldeanlage das Feuer in einer Einrichtung für behinderte Menschen im Sterntalerweg bekannt geworden. Die Berufsfeuerwehr hatte die Flammen rasch ablöschen können. Der Brand war in einem Badezimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die fünf Bewohner des Gebäudes hatten sich selbst ins Freie retten können, zwei von ihnen mussten allerdings mit leichter Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits vor Ort aufgenommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken