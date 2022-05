Zimmerbrand in Kleinwallstadt schnell unter Kontrolle

Kurz vor 22.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Kleinwallstadt, Hofstetten, Hausen und Sulzbach zu dem Brand in der Bahnhofstraße alarmiert. Aus der Erdgeschosswohnung drang dichter Rauch. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch zwei Männer in dem Mehrfamilienhaus. Beide wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Aus bisher ungeklärten Gründen war es zu dem Feuer in der Erdgeschosswohnung gekommen. Unter Atemschutz konnten die Wehrleute den Brand rasch lokalisieren und ablöschen. Teilweise musste das Inventar hierzu ins Freie verbracht werden.

Während ein Bewohner der Obergeschosswohnung durch den Rettungsdienst nur gesichtet wurde und unverletzt blieb, muss der Mann aus der Erdgeschosswohnung nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Während des Einsatzes war die Bahnhofstraße für mehr als eine Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler