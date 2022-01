Zimmerbrand in Elsenfelder Hofstetter Straße

Am Donnerstag, den 27.01.2022 gegen 10.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Elsenfeld, Eichelsbach sowie die Drehleiter der Werkfeuerwehr ICO in die Hofstetter Straße in Elsenfeld alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war in einem Zimmer im Erdgeschoss Mobiliar in Brand geraten und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die beiden Hausbewohner das Gebäude verlassen. Sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieben jedoch unverletzt.

Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Dabei mussten die zum Teil angekokelte Möbel aus dem Raum geschafft werden. Der Sachschaden durch Rauch und Ruß dürfte sich allerdings auf mehrere Tausend Euro summieren.

Quelle: Ralf Hettler