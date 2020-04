Zigarettenkippe setzt Blumenkasten in Brand

Dank der freiwilligen Feuerwehr Marktheidenfeld konnte die Brandquelle schnell gelöscht werden. So kam niemand zu Schaden, lediglich der Blumenkasten war geschmolzen.

Kollision im Kreuzungsbereich

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Kreuzungsbereich Ulrich-Willer-Straße/Südring kam es am Montag, gegen 17:30 Uhr, zur Kollision zweier Autos. Der 23-jährige Fahrer eines BMWs wollte vom Dillberg kommend nach rechts in Richtung Würzburger Straße abbiegen, als sich zeitgleich ein Pkw Suzuki auf der linken Abbiegespur des Südrings befand. Dessen 33-jähriger Fahrer wollte in Richtung Dillberg abbiegen. Da der BMW-Fahrer beim Abbiegen nach rechts die Kurve zu groß nahm, stieß er mit der linken Fahrzeugseite an die linke Seite des Suzukis. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld