Zigarettenautomaten in Karlstadt aufgebrochen

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurde ein Automat in Gössenheim entwendet. Er war ursprünglich in der Hauptstraße angebracht. Der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auto in Gemünden übersehen

Am Mittwoch gegen 18:25 Uhr parkte ein 24-jähriger Autofahrer am Fahrbahnrand der Wernfelder Straße. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er den Pkw einer 23-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Mobiltelefon während der Fahrt benutzt

Weil der Fahrer eines Lkw während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte, wurde er in der Bahnhofstraße in Gemünden von einer Polizeistreife angehalten.

Von dem 48-jährigen ausländischen Staatsangehörigen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße einbehalten.

Illegale Müllablagerung in Gemünden

Wie bei der Polizei gemeldet, wurde seit Anfang September vor einem ehemaligen Firmengelände in der Keßlerstraße Müll abgelagert.

Darunter befand sich Bauschutt, Bauschaum-Dosen, Grünabfall sowie Papier. Bei der Durchsicht des Mülls konnte ein Lieferschein aufgefunden werden, welcher auf den 45-jährigen Verursacher schließen ließ. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

vd/Polizei Gemünden