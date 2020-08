Zigarettenautomat in Alzenau beschädigt

Ein bisher unbekannter Lastwagenfahrer beschädigte am Dienstagmorgen in der Hahnenkammstraße einen Zigarettenautomaten und verursachte dabei einen Schaden von circa 2.000 Euro. Um 9 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie der Laster mit einem Betonsilo rückwärts aus der Schloßbergstraße in die Hahnenkammstraße fuhr. Es gab dann einen lauten Knall und der Laster fuhr in Richtung Ortsmitte weg. Der Lastwagenfahrer war offenbar beim Zurücksetzen gegen einen Zigarettenautomaten gefahren, der an einer Hauswand befestigt war. Da der Mitteiler ein Foto des Laster gemacht hatte, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

Pfosten in Mömbris angefahren

Bei einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße entstand ein Schaden von 5.000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein unbekanntes Fahrzeug den Steinpfosten einer Hofeinfahrt angefahren. Dieser wurde nach hinten gedrückt, so dass das Tor nun nicht mehr schließt. Der flüchtige Verursacher hatte offenbar auf einer Stellfläche neben der Einfahrt gewendet.

Ein 55-jähriger Porsche-Fahrer kollidierte am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße AB 19 mit einem Reh. Das Tier wurde bei der Kollision getötete. Der Schaden am Porsche wird auf 500 Euro geschätzt.