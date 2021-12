Zeugin nimmt die Verfolgung auf: Unfallflucht in Schöllkrippen missglückt

Trotz eines Schadens von circa 2.000 Euro fuhr der BMW-Fahrer weiter. Die aufmerksame Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Außerdem verfolgte sie den flüchtigen BMW, der in auffälligen Schlangenlinien fuhr, mit ihrem Fahrzeug. Der BMW konnte wenig später durch eine Streife der Alzenauer Polizei an der Halteranschrift in Westerngrund festgestellt werden. Zwei weitere Zeugen hatten den Fahrer beim Aussteigen beobachtet. Nach ihren Angaben war der Fahrer offenbar stark alkoholisiert. Bei der Überprüfung konnte die Streife einen 60-jährigen alkoholisierten Mann antreffen, der die Fahrt auch einräumte. Ein Alkotest konnte nicht durchgeführt werden. Es folgte die obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Karlstein-Dettingen. Am Montag um 11.45 Uhr ist an einer Tankstelle in der Hanauer Landstraße ein abgestellter Kleintransporter angefahren worden. Ein Zeuge hatte den Fahrer des Kleintransporters angesprochen, dass sein Fahrzeug von einer Suzuki- Fahrerin touchiert worden sei. Die Fahrerin war allerdings weitergefahren, ohne sich um den Schaden von 1.500 Euro zu kümmern. Da das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt ist, sollte die Fahrerin zu ermitteln sein.

Betrunken vom Roller gestürzt

Alzenau. Am Montag um 13.30 Uhr ist ein ein 70-jähriger Roller-Fahrer in der Hanauer Straße von seinem Gefährt gestürzt. Den Grund für den alleinbeteiligten Sturz brachte ein Alkotest zum Vorschein. Da dieser einen Wert von 1,4 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Mann blieb unverletzt.