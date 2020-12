Zeugin hilft Unfallflucht in Glattbach zu klären

Am Mittwoch, gegen 10:25 Uhr, konnte der Fahrer eines Toyota Vans beobachten, wie eine zunächst unbekannte Opel-Fahrerin beim Ausparken gegen die offen stehende Schiebetüre seines Wagend stieß. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin, ohne sich um die Regulierung der Schadens in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin konnte sich das Kennzeichen der Verursacherin merken, sodass diese nur wenig später ermittelt werden konnte. Die 88-jährige Fahrerin muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Transporter beschädigt Hausfassade - Fahrer flüchtet

Aschaffenburg. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Transporter an einer Hauswand Am Heißen Stein hängen und beschädigte die Fassade. Der unbekannte Täter entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 2000,- Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Auffahrunfall in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Ca. 1.500,- Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch, gegen 15:35 Uhr in der Hanauer Straße ereignete. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW Golf übersah einen BMW, der an der Ampelanlage zur Kolpingstraße aufgrund Rotlicht warten musste. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Auto verkratzt

Aschaffenburg. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein in der Tschoepestraße, im Aschaffenburger Ortsteil Obernau, abgestellter VW Golf durch einen bislang unbekannten Täter auf der Beifahrerseite durch Kratzer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 800,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Ladendiebstahl nachträglich geklärt

Kleinostheim. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes im Burgweg fiel am Mittwoch gegen 17:00 Uhr eine Person auf, die bereits am Vortag eine Flasche Wodka im Wert von ca. 8 Euro entwendet hatte. Sie konnte den Ladendieb bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Der 39-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls stellen.

