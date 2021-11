Zeugin beobachtet Unfallflucht in Aschaffenburg

Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne die Polizei zu verständigen oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin hörte den Zusammenstoß und fotografierte das flüchtende Fahrzeug. Wenig später konnte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg den Unfallverursacher in der Platanenallee anhalten. Der 55-jährige Fahrer rechtfertigte sein Verhalten damit, dass es den Unfall zwar bemerkt hatte, dachte jedoch an dem Steinpfosten keinen Schaden verursacht zu haben. Der Steinpfosten wurde tatsächlich aber durch die Kollision aus dem Boden herausgerissen und kippte um. Insgesamt wurde ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursacht.

Fahrrad aus Innenhof gestohlen

Ein unbekannter Täter klaute am vergangenen Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr, ein hochwertiges Fahrrad aus einem Hof eines Wohnanwesens in der Stadelmannstraße. Das Fahrrad war mit zwei Kettenschlössern gesichert, beide wurden aufgebrochen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren-E-Bike der Marke Cube, Modell Acid Hybrid One 500 in den Farben Schwarz und Grün. Der Wert des Fahrrades liegt bei etwa 3.800 Euro.

Fahrradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein 34-Jähriger versuchte sich am Mittwochmittag, gegen 13:20 Uhr mit dem Fahrrad einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Streife schaffte es letztlich den Täter in der Cornelienstraße anzuhalten. Während seines Fluchtversuches entledigte sich der Mann zuvor einer Plastiktür mit circa neun Gramm Marihuana, was sein Verhalten erklären dürfte. Die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte während der Kontrolle die Plastiktüte unter einem geparkten Auto auffinden. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eröffnet.

Einbruch in Kellerraum

Ein bislang unbekannter Täter knackte in der Zeit zwischen Dienstag, 0 Uhr und Mittwoch, 22 Uhr, das Vorhängeschloss eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Dinglerstraße und entwendete daraus einen Monitor. Offensichtlich wurden durch den Täter auch noch weitere Kellerräume in dem Gebäude angegangen. Ob es hierbei zu einem Beuteschaden kam ist aktuell noch unbekannt.

Fahrzeugteile-Diebe bei Tatausübung gestört

Damm. Ein 47-jähriger Zeuge bemerkte am späten Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, zwei männliche Personen, welche im Schwalbenrainweg an einem geparkten Mercedes hantierten. Als die beiden Personen den Zeugen sahen ergriffen sie umgehend die Flucht in Richtung Linkstraße. Der Grund dafür wurde schnell klar. Das angegangene Fahrzeug war bereits mit einem Wagenheber aufgebockt. Offensichtlich sollte hier der Katalysator abmontiert und geklaut werden. Ein Abgasrohr war bereits durchtrennt.

Katalysatoren sind häufig das Ziel von Fahrzeugteile-Dieben. Das Fehlen des Katalysators wird in der Regel erst beim Anlassen des Fahrzeugs durch den Fahrer festgestellt.

Fahrzeug landet auf dem Dach

Dammbach. Ein 28-jähriger Autofahrer verlor am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, auf der Staatsstraße 2317 zwischen der A3 und Krausenbach bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dammbach war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die Straße für circa eine Stunde einseitig gesperrt werden.

Lkw fährt gegen Mini und flüchtet

Stockstadt. Während eine 27-Jährige am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Obernburger Straße ihre Einkäufe erledigte, wurde ihr Mini auf dem Parkplatz von einem weißen Lkw angefahren und beschädigt. Eine Passantin beobachtete den Unfall, konnte jedoch nicht das Kennzeichen des flüchtenden Lkws ablesen. Anhand einer seitlichen Firmenaufschrift ist lediglich bekannt, dass es sich beim Unfallverursacher offensichtlich um ein Fahrzeug eines Speditionsunternehmens handelte.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg