Um an die Beute zu gelangen, brachen die Täter an einem Gebäude in der Straße "Almosenberg" eine Holztür auf. Im Inneren hebelten sie einen Metallcontainer auf und gelangten so an das Diebesgut im Wert von etwa 2000 Euro.

Das Polizeirevier Wertheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn