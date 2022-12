Zeugenaufrufe der Polizei im Kreis Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Mittwoch, zwischen 06:50 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein in der Großostheimer Straße 170 auf einem dortigen Parkplatz geparkter grauer VW Caddy an der vorderen Stoßstange angefahren.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 10:20 Uhr und 11:00 Uhr wurde am Dienstag auf dem REWE-Parkplatz im Burgweg ein gelber Suzuki im Bereich der rechten Fahrzeugseite angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Sonntag, 06:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, hat ein vermutlich größeres Fahrzeug den Holzzaun eines Anwesens in der Bergstraße umgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken