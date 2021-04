Zeugenaufruf: Unbekannter wirft Gegenstand auf Zug bei Lohr

Der schwarz gekleidete Täter warf gegen 15 Uhr einen Gegenstand in einem Waldstück zwischen den Bahnhöfen Partenstein und Lohr am Main auf einen vorbeifahrenden Güterzug. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach die Seitenscheibe beim Lokführer, weshalb dieser umgehend eine Notbremsung einleiten musste. Verletzt wurde er dabei nicht. Um welchen Gegenstand es sich dabei handelte, konnte nicht mehr nachvollzogen werden.

Wer eine oder mehrere verdächtige Personen zum oben genannten Zeitraum im oder in der Nähe des Waldstückes gesehen hat wird gebeten, sich unter 0931 / 322 59 0 bei der Bundespolizeiinspektion Würzburg zu melden.

dasch / Quelle: Bundespolizeiinspektion Würzburg