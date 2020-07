Zeugen nach Unfallflucht in Wertheim gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Montag und Mittwoch in Wertheim mit ihrem möglicherweise roten Fahrzeug den geparkten VW Touran einer 29-Jährigen und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Die 29-Jährige hatte ihren VW zwischen 13.30 Uhr am Montag und 15 Uhr am Mittwoch in der Richolfsstraße in Wertheim-Reicholzheim geparkt. Die unbekannte Person streifte den Touran mit ihrem Fahrzeug und beschädigte es auf einer Höhe von 59 bis 72 Zentimeter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. In der Nähe der Unfallstelle befindet sich ein Physiotherapiezentrum und ein Zahnarzt. Möglicherweise könnten Besucher Zeugen des Unfalls geworden sein. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

stru/Polizei Heilbronn