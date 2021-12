Eine 41-Jährige befuhr am Freitagmittag um 12 Uhr die A 3 in Richtung Würzburg. Die Frau war mit einem weißen Mercedes Vito auf der mittleren Spur im Bereich Weibersbrunn unterwegs. Der Fahrer eines anderen Fahrzeugs, vermutlich ein blauer Personenwagen, wechselte den Fahrstreifen, fuhr dem Transporter in die linke Seite und verursachte hierbei einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Verursacher fuhr daraufhin einfach weiter und verließ die Autobahn an der nächsten Ausfahrt.

Die Dame konnte leider das Kennzeichen des Wagens nicht ablesen, so dass die Verkehrspolizei Zeugenhinweise unter Tel. 06021/8572530 entgegennimmt.

Bessenbach - Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand bei einem Unfall auf dem Parkplatz Röthenwald am Freitagabend. Der Fahrer eines Sattelzuges blieb kurz nach 19 Uhr beim Rangieren an einem geparkten Schwertransport hängen und verursachte einen Defekt an der Warntafel und der Beleuchtung.

Sailauf - Beim Einparken beschädigte am Samstag um 2.43 Uhr ein Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Birkenhain einen abgestellten Brummi. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein geringer Sachschaden.

Auto streift Leitplanke in Goldbach

Goldbach - Aus Unachtsamkeit kam ein 40-Jähriger am Freitagabend mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg war um 20 Uhr auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und konnte nach dem Zusammenstoß auf dem Standstreifen anhalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.