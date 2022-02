Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver bei Gemünden gesucht

Die Polizei hat bei einem Mann aus der Nähe von Cuxhaven Unmengen an Waffen sichergestellt.

Kurz vor der Abzweigung nach Ruppertshütten setzte ein hinter ihm befindlicher Autofahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Das entgegenkommende Fahrzeug musste dadurch stark abbremsen. Das Fahrzeug vor dem Audi-Fahrer musste fast bis zum Stillstand abbremsen, sodass es beinahe zum Auffahrunfall gekommen wäre. Hätte der BMW-Fahrer jedoch nicht abgebremst, wäre es zum Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden gekommen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gemünden. Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer in der Karlstadter Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Hierbei zeigte er eine ukrainische Fahrerlaubnis vor. Da der Verdacht einer Totalfälschung besteht, wurde der Führerschein einbehalten.

Der 20-Jährige wurde bereits zuvor schon wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Rieneck. Am Sonntagvormittag wurde in der Hauptstraße in Rieneck eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde bei einem 22-jährigen Mann leichter Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Autofahrer musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden.