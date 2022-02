Zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 14.30 Uhr am Samstag entfernten der oder die Unbekannten die Kupferabdeckung der Kapelle in der Straße "Am Höhberg" und entwendeten diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn