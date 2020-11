Zeugen nach Auseinandersetzung in Tauberbischofsheim gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bankfiliale in Tauberbischofsheim. Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, begab sich ein 35-Jähriger in den Innenraum der Bank in der Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei weitere Männer in der Filiale. Einer der beiden bat den 35-Jährigen nach etwas Bargeld. Als er dieser Bitte nicht nachkam, griff ihn der Unbekannte an. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim-Wartberg: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Dienstag eine Eingangstüre des Kirchenzentrums in Wertheim-Wartberg. Zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude am Frankenplatz. Dort nahmen sie mehrere Ziegelsteine aus einer Mauer, warfen sie gegen die Glasscheibe in der Türe des Haupteingangs und eine Straßenlaterne. Dadurch gingen die Gläser zu Bruch. Außerdem beschmierten die Randalierer mehrere Mauern des Gebäudes mit einem gelben Schriftzug. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden durch das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

stru/Polizei Heilbronn