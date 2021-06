Zeugen klären Unfallflucht in Marktheidenfeld auf

Die beiden beobachteten am Donnerstag um 14.30 Uhr, wie ein Mercedes beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters am Äußeren Ring gegen einen BMW Mini stieß. Das Kennzeichen des Unfallverursachers teilten sie dem Geschädigten bei dessen Rückkehr mit, welcher dann die Polizei verständigte. Für die Beamten war es nun ein Leichtes, den 23-jährigen Unfallverursacher zu ermitteln. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Birkenfeld. 5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagabend in Birkenfeld. Eine 70-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Hauptstraße und wollte nach links in den Mühlweg einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des dort fahrenden Lkw, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Obwohl der Lkw mit der Front in die linke Fahrzeugseite fuhr, blieb die Unfallverursacherin glücklicherweise unverletzt.

Unfall beim Überholen

Rothenfels. Zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs kam es am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2315 bei Rothenfels. Gegen 8 Uhr überholte der Fahrer eines BMW einen vor ihm fahrenden Mercedes und einen davor befindlichen Lkw. Als er sich auf Höhe des Mercedes befand, setzte dessen 28-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen des Lkw an, wodurch es zur seitlichen Berührung der beiden Autos kam. Der dabei entstandene Sachschaden wurde auf rund 6000 Euro geschätzt.

