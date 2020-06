Zeugen gesucht: Wie kamen die Unfälle am Samstag auf der A3 zustande?

Um 14.15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Caddy und einem Seat Leon. Beide Fahrzeuge waren auf der A 3 zwischen den Ausfahrten Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff in Richtung Frankfurt unterwegs. Der Fahrer des VW befand sich zunächst auf der mittleren von drei Fahrspuren und wechselte auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Seat, dessen Fahrer sich bereits auf der äußersten Spur befand. Die beiden Fahrzeugführer machten bei der Polizei unterschiedliche Angaben bezüglich des zeitlichen Ablaufes.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 15.18 Uhr. Auch hier kam es im oben genannten Bereich bei einem Fahrstreifenwechsel zur Kollision zweier Fahrzeuge. Beteiligt waren ein Daimler und ein Audi. Es hatte sich aufgrund des vorausgegangenen Unfalles ein Rückstau gebildet. Beide Unfallbeteiligte wechselten mit ihren Fahrzeugen den Fahrstreifen und trafen sich schließlich in der Mitte. Auch hier konnte die Polizei anhand der Spuren nicht klären, wer sich falsch verhalten hatte. Der Schaden wird mit 9000 Euro angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, Tel. 06021/8572530, zu melden.

BMW landet in Leitplanke

Bischbrunn. Die nasse Fahrbahn wurde einem 51-Jährigen am Samstag zum Verhängnis. Der Mann war mit seinem BMW um 12.40 Uhr zwischen Marktheidenfeld und Rohrbunn unterwegs, als er bei starkem Regen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in der Außenleitplanke landete. Da der Wagen in die Fahrbahn ragte, musste der rechte Fahrstreifen während der Unfallaufnahme und der Bergung gesperrt werden. Die Polizei erhielt hierbei von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk Unterstützung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 21.000 Euro.

Auffahrunfall

Weibersbrunn. Schaden in Höhe von 5500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall auf der A3 am Samstagmittag kurz nach der Rastanlage Spessart-Süd. Gegen 13.05 Uhr erkannte der 30-jährige Fahrer eines Zafira, der mit seiner Familie in Richtung Würzburg unterwegs war, zu spät, dass die vor ihm fahrende Verkehrsteilnehmerin ihrem Wagen abbremsen musste, und fuhr auf. Das Fahrzeug des Verursachers musste abgeschleppt werden, die Fahrbahn war etwa zehn Minuten komplett gesperrt. Es kam zu Behinderungen.