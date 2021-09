Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Samstag gegen 06.30 Uhr die Alzenauer Polizei verständigt, da er in der verlängerten Industriestraße in Richtung Rodenbach mehrere Werkzeugkisten aufgefunden hatte. Bei der Überprufung wurde dann insgesamt 26 Werkzeugkisten mit hochwertigen elektrischen Bauwerkzeugen sichergestellt. Am Sonntagmorgen meldete dann ein Mann, dass sein Mercedes Sprinter am Samstagmorgen in der Rieslingstraße aufgebrochen worden war. Die Täter erbeuteten dabei insgesamt 6 elektrische Werkzeugmaschinen im Wert von circa 2.000. Die Tatzeit lässt sich zwischen 4 und 5 Uhr eingrenzen, da ein Nachbar zu dieser Zeit laute Ladegeräusche wahrgenommen hatte.

Die Täter hatten ihre Beute dann offenbar im Bereich der Industriestraße deponiert. Aufgrund der aufgefunden Menge an Werkzeugen, muss es noch zu weiteren Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen gekommen sein. Bisher haben sich noch keine weiteren Geschädigten gemeldet. Die weiteren Ermittlungen fuhrt die Polizei in Alzenau.

Zeugen, denen am fruhen Samstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rieslingstraße und Industriestraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Heckscheibenwischer abgebrochen

Kleinkahl. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein Unbekannter einen Pkw, der in der Muhlgasse abgestellt war. Er brach den Heckscheibenwischer ab und verursachte so einen Schaden von 50 Euro.

Vom Pferd gesturzt

Krombach-Oberschur. Bei einem Sturz vom Pferd wurde am Samstagnachmittag ein 47-jähriger Mann verletzt. Der Mann ritt um 16.45 Uhr im Bereich des Hofs Hauenstein. Als er von einem Traktor uberholt wurde, scheute sein Pferd, so dass er zu Boden sturzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde er zu weiteren Untersuchungen mit einem Hubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg geflogen.

grr / Pressemitteilung PI Alzenau