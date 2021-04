Zeugen gesucht: Mann in der Friedrichstraße in Aschaffenburg bespuckt

Der 50-jährige Passant lief durch die Friedrichstraße, wo er zunächst von dem unbekannten Aggressor nach einer Zigarette gefragt wurde. Als der Angesprochene dies verneinte, wurde er angespuckt und hierbei am Oberkörper und am Hals getroffen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mann. Er wurde als circa 55 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug eine blaue Jeans und eine grüne Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fiat gestreift und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der Lamprechtstraße mit einem Pkw Fiat. Das Fahrzeug stand am Montag, zwischen 09:45 Uhr bis 18:15 Uhr, an der Unfallörtlichkeit geparkt und weist nun einen Streifschaden am vorderen linken Radkasten auf. Dieser beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Diebstahl von Fahrradbauteilen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter demontierte am Mittwoch, im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 13 Uhr, Bauteile eines Fahrrades, das am Carl-von-Linde-Platz abgestellt war. Der Täter war offensichtlich nur am Sattel samt -Stütze und einem Steckrücklicht interessiert. Die entwendeten Bauteile hatten einen Wert in dreistelliger Höhe.

Geld gefunden und bei der Polizei abgegeben

Aschaffenburg. Um einen sehr ehrlichen Finder handelt es sich bei einem 76-jährigen Mann aus Babenhausen. Er fand im Verlauf der letzten Tage in der Aschaffenburger Innenstadt eine mittlere Zweistellige Summe Bargeld. Dies meldete er bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg und gab das Geld auf der Wache ab. Die weitere Sachbearbeitung wird vom Aschaffenburger Fundamt übernommen. Über solche Fälle freut sich die Polizei und mit Sicherheit auch der unbekannte Verlierer.

Waldaschaffer Marienfigur gestohlen

Waldaschaff. In der Zeit von Sonntag, 8 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr nahm ein unbekannter Täter eine Marienfigur an sich. Diese stand im Bereich des Trifftdammes am Ortsausgang in Fahrtrichtung Rothenbuch. Der Wiederbeschaffungswert beläuft sich in vierstelliger Höhe.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg