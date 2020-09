Zeugen gesucht: Geldautomat in Sulzbach gesprengt

Gegen 02:30 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine Explosion in der Bankfiliale in der Hauptstraße eingegangen. Ein Täter hatte dort offenbar einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Der Mann stieg laut Zeugenangaben nach der Tat in einen schwarzen Audi A6 und fuhr in Richtung Kleinwallstadt davon.

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale begaben sich umgehend mehrere Streifen der Miltenberger Polizei und angrenzender Dienststellen an die Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Geldautomat der Bankfiliale angegangen worden ist.

Zur Stunde (04:00 Uhr) fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Miltenberg und benachbarter Dienststellen war auch ein Polizeihubschrauber und Kräfte aus dem benachbarten Hessen in die Fahndung mit eingebunden. Die eingeleiteten Maßnahmen führten bislang jedoch noch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Um nähere Erkenntnisse zu den Tätern und zum Fluchtfahrzeug zu erlangen, hofft die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von Personen, die eventuell Verdächtiges beobachtet haben:

* Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in Sulzbach am Main bzw. im Umfeld der Sparkasse verdächtige Personen beobachtet?

* Wer ist möglicherweise auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam geworden, bei dem es sich um einen dunklen Audi A6 gehandelt haben soll, und kann möglicherweise nähere Angaben zum Fahrzeugtyp, zum Kennzeichen bzw. zur Besetzung machen?

* Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

sob/Polizeipräsidium Unterfranken