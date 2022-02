Zeugen gesucht: 12-Jähriger in Mainflingen von Jugendgruppe beraubt

Der Junge war gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining, als er an einer Bushaltestelle gegenüber eines Seniorenheims von etwa sechs bis sieben unwesentlich Älteren (die meisten im Alter von etwa 14 Jahren) angegangen wurde. Einer aus der Gruppe (etwa 1,70 Meter groß, blonde Haare, bekleidet mit Trikot und einer Jogginghose) schubste den Geschädigten zunächst von seinem Fahrrad, schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht und trat ihm gegen die Hüfte.

Als er weglaufen wollte, nahm ihm ein anderer (ebenfalls 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schwarze Kleidung mit Kapuze) die Brille weg. Die restlichen Personen (einer hatte schwarze kurze Haare, auffällige Augenringe sowie eine "gebogene Nase" und trug eine schwarze Jacke; ein weiterer führte einen Holzknüppel mit sich) standen daneben und beleidigten das Opfer. Als er um Hilfe rief und ein bis dato noch unbekannter Mann zur Hilfe kam, flüchtete die Gruppe in Richtung Zellhausen. Auch eine Frau in einem Peugeot hatte noch angehalten und war der Gruppe kurz nachgefahren. Der 12-Jährige erlitt durch die Attacke leichte Blessuren im Gesicht. An seinem Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei bittet nun insbesondere die beiden zur Hilfe gekommenen Erwachsenen sowie weitere Zeugen, sich unter der Kripo-Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.