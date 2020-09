Zeuge schreckt schlafenden Autoknacker auf - Täter flüchtet

Angehörige des Ford-Besitzers erwischten den schlummernden Fremden. Der Zeuge schlug mit der Hand auf die Motorhaube, wodurch sich der Dieb erschreckte. Er flüchtete über die Beifahrertür in Richtung "Leinpfad". Der Mann (Halbglatze, spitze Nase, dunkle Jogginghose, kleiner dunkelbrauner Rucksack) hatte bei den Fahrzeugen jeweils eine Dreieckscheibe zertrümmert. Ob er etwas gestohlen hatte, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Anwohner meldeten Schussgeräusche - 24-Jähriger festgenommen

Hanau/Steinheim. (aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitag dank aufmerksamer Anwohner einen 24-Jährigen vorläufig fest, der mit einer Schreckschusswaffe in der Ludwigstraße geschossen haben soll. Die Zeugen alarmierten kurz vor Mitternacht die Polizei und gaben eine sehr gute Beschreibung des Verdächtigen und seiner Fluchtrichtung ab. Kurz darauf wurde dieser ergriffen. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe sicher, für die der Hanauer keine Erlaubnis vorweisen konnte. Zudem wurde in der Ludwigstraße eine Gaspatrone aufgefunden. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende 24-Jährige musste für die polizeilichen Maßnahmen und zur Ausnüchterung mit zur Wache. Der Verdächtige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen.

dc/Meldungen der Polzei Südosthessen