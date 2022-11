Auto erfasst in Karlstadt Fußgängerin

Eine 54-jährigeVW-Fahrerin war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Golf vom Gesundheitszentrum kommend nach links abgebogen. Dabei übersah sie die querende Fußgängerin und erfasste diese mit der linken Fahrzeugseite ihres Golfs. Dies hatte zur Folge, dass die Fußgängerin zu Boden geschleudert und an ihrer Hüfte verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt musste sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verlegt werden. Am Pkw der Unfallverursacherin war kein Schadenentstanden.

Zur Unfallzeit herrschte im Bereich der Unfallstelle reger Verkehr.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

Meldung der Polizei Karlstadt

Zeuge meldet unbeaufsichtigtes Feuer im Wald

Neuhütten. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Dienstag einen brennenden, drei mal drei Meter großen Reisighaufen auf einer Waldfläche oberhalb von Neuhütten entdeckt. Der Mann verständigte die örtliche Feuerwehr, die das Feuer ablöschte. Zu Fremdschaden oder einer Gefährdung des angrenzenden Waldes kam es nicht. Der Verantwortliche konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden.

Sachbeschädigung an Snackautomaten

Neustadt a. Main. Bereits im Zeitraum vom 30.10.2022 bis 31.10.2022 wurde an einem Snackautomaten in der Hauptstraße die Scheibe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000€ geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon unter 09352/87410 zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr