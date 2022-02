Zersplitterte Heckscheibe eines Ford in Marktheidenfeld

Die im Auto befindlichen Kettensägen sowie weiteren Geräte wurden nicht entwendet. Ob es zu einem Spannungsbruch der Scheibe kam, muss noch geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mountainbike in Marktheidenfeld gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch zwischen 7.50 und 16 Uhr wurde ein silber-rotes Herren-Mountainbike der Marke Bulls, Typ Wildtail, im Wert von etwa 400 € gestohlen. Das Fahrrad stand in dieser Zeit unversperrt im Fahrradständer vor einer Schule in der Oberländerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Esselbach, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, zwischen 10 und 14 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Audi A 4 Avant auf beiden Fahrzeugseiten verkratzt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz einer Firma Am Bärnroth. Der Schaden wird auf etwa 500 € beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.