Zensus-Befragung endet in Röllfeld mit Polizeieinsatz

Beide Parteien gaben an, im Rahmen des Streits von ihrem Gegenüber beleidigt worden zu sein. Daher hat die Polizei Ermittlungen wegen wechselseitigen Beleidigungen eingeleitet. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorgang zur Prüfung an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Fahrrad entwendet

Erlenbach. Am Donnerstag haben Unbekannte am Fahrradabstellplatz der ICO gegenüber Tor 2 ein Mountainbike entwendet. Das hochwertige Rad der Marke Canyon, mit gelb-grüner Farbe, war während der Arbeitszeit von seinem Besitzer dort abgestellt worden. Trotz Sicherung mit einem Zahlenschloss wurde das Bike entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 1400 Euro.

Betrunken unterwegs

Kleinwallstadt. Einen betrunkenen Autofahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen.

Die Streife hatte den Kleinwallstädter beim Verlassen seines Pkws angetroffen. Nachdem der Fahrer einen betrunkenen Eindruck machte und ein hierauf durchgeführter Alcotest mit 1,42 Promille positiv ausfiel, ordneten die Beamten bei dem Alkoholsünder eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Betrunkenen stellten sie sicher.

Ohne Versicherungsschutz mit Scooter unterwegs

Elsenfeld. Am Donnerstag ist einer Streife der Polizei Oberburg am Stachus ein E-Scooterfahrer aufgefallen, an dessen fahrbaren Untersatz kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung des 47-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser sich den Scooter erst kürzlich gekauft hatte und nicht wusste, dass man diesen auch versichern muss.

Den Fahrer, der auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Scooter ist, der bis zu 45 km/h schnell fahren kann, erwartet nun eine Anzeige. Die Beamten stellten den Scooter zur Überprüfung sicher.

Bei einer weiteren Kontrolle in Wörth am Donnerstag Vormittag erging es einem 42-Jährigem ebenso. Auch er fuhr ohne die erforderliche Versicherung mit seinem Scooter in der Landstraße herum und wurde wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Die Weiterfahrt mit dem unversicherten Scooter wurde von den Beamten unterbunden.