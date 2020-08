Zellingen: Zaun aufgebrochen - Gasflasche gestohlen

Um an die rotbraune Gasflasche mit der Aufschrift „Rheingas“ zu gelangen, wurden von dem Dieb mehrere Metallstreben eines Zaunes aufgezwickt. Bei dem Diebstahl entstand an dem Zaun ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro, die Gasflasche hatte einen Wert von ca. 40 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigungen und dem Diebstahl der Plakate in Karlstadt und zu dem Diebstahl in Zellingen unter Tel.: 09353/97410.

Schaukästen aufgebrochen

Karlstadt. Im Zeitraum vom 13.08.2020 bis 19.08.2020 wurde in Karlstadt ein Schaukasten aufgebrochen. Dieser stand an der Straße zum Helfenstein, auf Höhe des Fußgängerüberweges am Rathaus. Aus dem Schaukasten wurden zwei Filmplakate Größe DIN A 1 gestohlen. Zudem wurde der Schaukasten mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beträgt ca. 200 Euro.

koc/ Polizeiinspektion Karlstadt