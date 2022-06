Zellingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

ARCHIV - ILLUSTRATION - 25.04.2015, Bayern, Aufseß: Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung (gestellte Szene). (Zu dpa «Immer weniger Wohnungseinbrüche in Bayern» vom 27.03.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich ein männlicher Täter gegen 22.50 Uhr an der Eingangstüre des in der Sonnenstraße gelegenen Wohnhauses zu schaffen gemacht. Als eine Zeugin auf ihn aufmerksam wurde, ergriff er sofort die Flucht. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Er entkam unerkannt und hinterließ an der Türe einen Sachschaden, der sich auf etwa 250 Euro belaufen dürfte.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 30 Jahre alt

170 bis 180 cm groß und schlank

Sehr kurz rasierte Haare

Trug helles Longsleeve-Shirt, kurze Hose, Adiletten und Handschuhe

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen bzw. zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Quelle: PP Unterfranken/lesa