Zellingen: Unfall durch Vorfahrtsverstoß

Ein 18-Jähriger aus Leinach befuhr mit seinem Wagem am Samstagmittag die Straße Gassenwiese in Zellingen. An der Kreuzung zur Straße Am Schloßsand näherte sich eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto von links. Sie ubersah hierbei den bevorrechtigten von rechts kommenden Wagen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der von rechts kommende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite der Unfallgegnerin. Beide Beteiligte blieben zum Gluck unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls erfolgte durch die Polizeiinspektion Karlstadt.