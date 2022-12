Zellingen: Offensichtlich unberechtigt in Auto genächtigt

Das Fahrzeug wurde durch die Eigentümer am Samstag in der Oberen Bachgasse in Zellingen geparkt. Als diese am Montagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, mussten diese feststellen, dass beide Sitze nach hinten verstellt waren sowie im Fahrzeug offensichtlich geraucht wurde. Hierbei entstand am Fahrzeug ein geringer Sachschaden.

Hinweise zu den Personen im Fahrzeug in Zellingen werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Rechts-vor-Links missachtet

Karlstadt. Am Montag um 14:30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW die Straße „Am Schallerts" in Karlstadt und wollte hier an der Kreuzung zur Uhlandstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah diese jedoch einen von rechts kommenden 81-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der 81-Jährige in seinem Renault nach links von der Fahrbahn geschoben und fuhr im Weiteren einen Stromkasten um. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Rucksack entwendet

Lohr. Am Montagabend gegen 17.00 Uhr stellte ein Jugendlicher seinen Rucksack auf einer Parkbank in der Wöhrde ab und ging zum zugefrorenen See. Als er ca. 30 Minuten später zurückkam, war der weiße-blaue Adidas-Rucksack verschwunden. Offenbar hatte ein unbekannter Täter den Rucksack entwendet. Im Rucksack befand sich u. a. auch ein weißes Samsung S9 Mobiltelefon. Der Beuteschaden beträgt ca. 200,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Hauswand beschmiert

Lohr. Am Montagmittag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr wurde die Hauswand eines Schnellrestaurants in der Jahnstraße mit Graffiti beschmiert. Es wurden hierbei die Buchstaben „mse" aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Unfälle aufgrund von Glatteis

Gemünden. Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr wollte ein 24-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz der Lindenwiese parken. Hierbei rutschte er gegen einen geparkten Pkw. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert.

Am Dienstagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Richtung Schaippach . Hierbei rutschte er aufgrund von Eisglätte beim talwärts Fahren leicht gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Rieneck. Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Rieneck . Hierbei verlor er aufgrund von überfrierender Nässe die Kontrolle über seinen Pkw und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen VW Transporter. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 1.500,- Euro.

Am Dienstagmorgen gegen 05:20 Uhr rutschte ein 58-jähriger Autofahrer aufgrund von Eisglätte mit seinem Pkw VW in die Sandsteinmauer eines Anwesens im Sternheckenweg. Am Fahrzeug entstand 5.000,- Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Nur eine Stunde später, gegen 06:30 Uhr , rutschte erneut ein 37-jähriger Autofahrer in die Sandsteinmauer im Sternheckenweg. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Rieneck. Am Montagabend, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Gemünde n. Auf Höhe der Umgehungsstraße Rieneck kam sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve aufgrund von Eisglätte ins Schleudern und prallte zunächst rechts in die Leitplanken. Hierbei wurden mehrere Leitplankenteile eingedrückt. Der Pkw Renault drehte sich und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte die Renault-Fahrerin gegen einen entgegenkommenden Pkw VW Caddy. Der 74-jährige Caddy-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, sowie die Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug jeweils leicht verletzt und durch das BRK zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der 74-jährige Fahrer blieb unverletzt. Mit Unterstützung der Feuerwehren aus Rieneck und Schaippach sowie der Straßenmeisterei wurde die Staatsstraße während der Unfallaufnahme gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Wildunfälle

Aura i. Sinngrund. Am Dienstag gegen 08:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Aura kommend in Fahrtrichtung Burgjoß . Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Obersinn.. Am Dienstag gegen 06:55 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Obersinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw Audi erfasst. Auch hier flüchtete das Wild, so dass der Jagdpächter verständigt werden musste. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

