Zellingen: Büsche absichtlich beschädigt - Zeugen gesucht

Dies geschah im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an zwei Grundstücken in der Billingshäuser Str. in Zellingen. Die Büsche wurden dabei mit schwerem Gerät, vermutlich dem Frontlader eines Traktors, eingedrückt und abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.: 09353/97410.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Arnstein. Bei einer Kontrolle am Mittwoch gegen Mitternacht in der Schützenbergstr. in Arnstein erwischten die Beamten einen 30-jährigen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Dies zeigte sich durch einen Drogenschnelltest. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste die Beamten zu einer Blutabnahme begleiten.

koc/ Polizeiinspektion Karlstadt