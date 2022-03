Zellingen: Auto überschlägt sich mehrfach

In einer S-Kurve kam er rechtsseitig ins Bankett und lenkte daraufhin stark gegen. Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schlingern, so dass er letztlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Feld fuhr. Durch die Schrägstellung des Pkws überschlug sich dieser mehrfach und kam letztlich auf allen vier Rädern 20 Meter weiter auf dem Acker zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich aktuellem Kenntnisstand nach glücklicherweise nur leicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.