Zellingen: Auto erfasst Schüler

Der Schüler kam durch den Anprall an den Wagen zu Fall und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nach den derzeit vorliegenden und Erkenntnissen wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 48-jährigen Mannes, welcher am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit einem versicherungspflichtigen E-Scooter in der Würzburger Straße in Karlstadt fuhr, stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug ungültig war. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Lebendfalle an der Wern

Eußenheim. Ende letzter Woche wurde im Bereich der Tabaksmühle in Eußenheim an der Wern eine Lebendfalle, vermutlich zum Fang eines Otters, festgestellt. Das Aufstellen der Falle ist dort zu keiner Zeit zulässig.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Aufsteller der Falle unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Ohne Versicherung unterwegs

Lohr. Am Donnerstag, 2.3.23, kurz nach 18 Uhr wurde in der Westtangente der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer für den E-Scooter keine Versicherung abgeschlossen hatte. Er hatte das Fahrzeug wenige Tage zuvor bei einem Internetanbieter günstig erstanden. Übersehen hatte er, dass es für den E-Scooter keine Betriebserlaubnis gibt. Hierauf gründet möglicherweise der günstige Preis. Fahrzeuge dieser Art dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur in Betrieb genommen werden, wenn sie eine Betriebserlaubnis besitzen und ein gültiger Haftpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen wurde. Nachdem beides nicht vorliegt wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Lohr. Am Donnerstag, 2.3.23, um 13.35 Uhr wurde eine Gruppe von drei Jugendlichen kontrolliert. Die Jugendlichen, 14 bis 17 Jahre alt, waren in der Anlage in Lohr unterwegs. Ausgerüstet waren sie mit erlaubnisfreien Softair-Pistolen, mit denen sie hantierten. Die Jungs gaben an zu spielen. Einer meinte, dabei rauchen zu müssen. Nein! Jugendliche rauchen nicht in der Öffentlichkeit. Es wurden deshalb die Zigaretten sichergestellt und den Eltern übergeben. Die Jugendlichen erklärten, die Zigaretten aus einem Automaten ohne Altersprüfung gezogen zu haben. Es wird diesbezüglich ermittelt.

Auffahrunfall

Lohr. Am Donnerstag, 2.3.23, um 7.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem schwarzen Peugeot in der Jahnstraße in Richtung der Kreuzung B26. Sie musste dort verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte eine hinter ihr fahrende 19-Jährige mit ihrem weißen Alfa Romeo zu spät. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf den Peugeot auf. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 1000 bzw. 1500 Euro.

Tiefstehende Sonne blendet

Lohr. Ebenfalls am Donnerstag, 2.3.23, um 8.10 Uhr fuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem Auto von Partenstein nach Lohr. In der Kurve an der Roten Mühle wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet. Sie kam deshalb nach rechts und touchierte die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro, an der Leitplanke ist ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden.

Von Straße abgekommen

Neuendorf. Am Donnerstag, 2.3.23, um 11.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Audi auf der B26 von Gemünden in Richtung Lohr. Auf Höhe Neuendorf kam er in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen und touchierte mit seinem Audi die Leiplanke. An seinem Audi entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Meldungen der Polizei Lohr

Weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Marktheidenfeld. Nachdem bereits am Mittwoch eine mit Graffiti beschmierte Mauer an der Hofeinfahrt zur Feuerwehr gemeldet worden war, kamen im Laufe des Donnerstags zwei weitere Anzeigen hinzu. So beschmierte vermutlich derselbe Täter und ebenfalls bereits in der Nacht zum Mittwoch Wände und Türen der beiden öffentlichen Toilettenanlagen am Busbahnhof und in der Straße „Schmiedsecke". Die Reinigungs- bzw. Renovierungskosten belaufen sich für die Stadt Marktheidenfeld auf mehrere hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann bzw. eine tatrelevante Person in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10 Uhr, an den drei Örtlichkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld