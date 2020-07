Zellingen: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 19:00 Uhr in der Würzburger Straße in Zellingen fest, dass dieser deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Der Mann räumte auf Vorhalt dann auch ein, Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Unfallflucht

Karlstadt. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Johann-Zahn-Str. in Karlstadt ein in einer Hofeinfahrt geparkter BMW beschädigt. An dem Auto wurde der zur Fahrbahn hin zeigende hintere Stoßfänger linksseitig eingedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel. 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt