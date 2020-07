Zeitungsausträgerin gibt entscheidenden Hinweis zum Auffinden eines Diebes in Mömlingen

Seit einigen Wochen kam es in unregelmäßigen Abständen im Ortsgebiet Mömlingen immer wieder zu Diebstählen, vorwiegend aus unversperrten Kraftfahrzeugen. Die bislang durchgeführten Ermittlungen blieben bis zur vergangenen Nacht erfolglos. Nach dem Hinweis einer Zeitungsausträgerin auf eine verdächtige Person im Bereich der Weinbergstraße, konnte am Freitag gegen 03:30 Uhr eine männliche Person festgenommen werden. Zuvor waren uniformierte und zivile Streifen der Polizeiinspektion Obernburg und der benachbarten Dienststellen in eine intensive Fahndung eingebunden. Der Festgenommene, ein 39-Jähriger aus dem angrenzenden Hessen, hatte sogar noch Diebesgut einstecken. Dieses konnte dem aktuellen Fall zugeordnet werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen, da er einen festen Wohnsitz hat. Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen, für wie viele Taten er noch verantwortlich ist. Die Polizei ist auf derartige Hinweise angewiesen, scheuen Sie sich nicht uns bei verdächtigen Wahrnehmungen zu verständigen. Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

stru/Polizei Obernburg