Zeitungsausträgerin bemerkt brennende Mülltonne

Durch die herbeigerufene Feuerwehr Rothenfels konnte der Brand abgelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Es entstand dennoch ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner des Hauses am Vorabend heiße Asche in der Biomülltonne entsorgt, was dann Stunden später den Brand auslöste. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Triefenstein/Lengfurt. Am Freitagabend gegen 18.25 Uhr kam es auf Höhe des Zementwerks in Lengfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Fahrtrichtung Homburg kommender Mercedes kollidierte hierbei mit dem linken Außenspiegel mit dem ebenfalls linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Außenspiegel des Mercedes wurde hierbei beschädigt. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Hinter dem Unfallflüchtigen Fahrzeug fuhren noch zwei weitere Fahrzeuge.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.