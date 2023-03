Zaun in Kleinostheim touchiert: Zeugen gesucht

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. In der Zeit zwischen dem 28. Februar und dem 13. März hat ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Zaun einer Baumschule angefahren. Mutmaßlich hat sich das Unfallfahrzeug an dem Zaun verkeilt, sodass der Verursacher dazugehörige Metallpfosten mit einer Flex entfernt hat, um anschließend ohne notwendige Verständigungen davonzufahren. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Unfallflucht und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Unfallstelle befindet sich in der Verlängerung der Saaläckerstraße an einem Feldweg, der an der Stelle in einer Sackgasse endet.

Die Unfallermittler erhoffen sich trotz des großen Tatzeitraums Hinweise aus der Bevölkerung, da das Hantieren mit einer Flex an der Stelle möglicherweise Spaziergängern aufgefallen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Dienstag, zwischen 09:10 Uhr und 17:40 Uhr, wurde ein in der Stengerstraße geparkter Mercedes im hinteren Bereich der Fahrerseite angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Frohsinnstraße auf dem dortigen Parkplatz der Commerzbank ein weißer Seat Leon bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU-WASSERLOS. Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, versuchte ein Unbekannter, die Eingangstür eines Kosmetiksalons in der Bezirksstraße aufzuhebeln. Im Anschluss flüchtete er unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

SULZBACH. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde im "Höfchen" ein schwarzer Daimler im Frontbereich angefahren.

ELSENFELD-RÜCK. Innerhalb des Zeitraums der letzten beiden Wochen, genauer zwischen dem 26. Februar und Sonntag dem 12. März, wurde in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Hütte ist rot gestrichen und befindet sich entlang des Radwegs von Rück nach Elsenfeld auf der rechten Seite und ist von dort gut sichtbar. Entwendet wurden einfache Werkzeuge, im Wert von rund 100 Euro. Das Fenster der Gartenhütte, die auch Bienenvölker beherbergt wurde dabei eingeschlagen. Die Schadensumme liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

BÜRGSTADT. Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum auf dem Gelände eines Bauernhofs in der Erfstraße. Im Anschluss flüchtete er ohne Tatbeute.

MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Gartenstraße ein schwarz-orange-farbenes Mountainbike der Marke Cube entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeimeldungen aus Stadt und Kreis Aschaffenburg