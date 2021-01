Zaun in Gemünden angefahren und beschädigt - Zeugen gesucht

Aufgrund der Spurenlage muss von einem größeren Fahrzeug (Lkw oder ähnlich) ausgegangen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Alkoholisierter Autofahrer in Gemünden

Gemünden-Hofstetten, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Autofahrer in der Mainbrückenstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 0,78 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, 2 Punkte, sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.

Wildunfall bei Gössenheim

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2301 von Wernfeld in Richtung Sachsenheim, als ein Reh die Straße querte. Der Autofahrer erfasste das Wild frontal. Das Reh wurde hierbei getötet. Am BMW wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt.

dc/Meldlungen der Polizei Gemünden