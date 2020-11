Zahlreiche Trickbetrugsversuche: Falsche Polizisten in Lohr

Hierbei geben sich unbekannte Täter als Polizeibeamte am Telefon aus und geben an, dass Diebstähle oder Raubüberfälle stattgefunden hätten. Die Angerufenen werden dabei gebeten nach ihren Wertgegenständen zu schauen und diese anzugeben. Im weiteren Verlauf sollen diese Gegenstände entweder an einem Ort hinterlegt werden oder werden sogar persönlich nach Absprache an die Täter ausgehändigt. Es gibt aber auch zahlreiche andere Variationen mit denen die Geschädigten getäuscht werden. In den Fällen am Sonntag kam es nicht zu einer Übergabe. Die Angerufenen durchschauten die Masche und verständigten die Polizei. Die Polizei warnt diesbezüglich davor, irgendetwas am Telefon anzugeben oder an Personen auszuhändigen. Es wird darum gebeten sich in solchen Fällen umgehend an die örtliche Polizei zu wenden.

Volltrunken mit dem Auto unterwegs

Lohr. Am Sonntagnachmittag fiel ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf, welcher scheinbar alkoholisiert an einer Tankstelle eintraf. Als er nach kurzem Aufenthalt weiterfuhr, war er zunächst verschwunden. Nach Absuche der Polizeistreife konnte der Mercedes-Fahrer auf Höhe Bischborner Hof angetroffen und angehalten werden. Gleich beim Gespräch fiel auf, dass der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und anschließend eine Blutentnahme im Klinikum Lohr durchgeführt. Dem Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Supermarkt beschmiert

Lohr. In der Zeit von Samstagabend auf Sonntagmittag wurde die Fassade eines Supermarktes in der Rexrothstraße mit Graffiti beschmiert. Der unbekannte Täter brachte an der Außenwand ein ca. 80 cm großes blaues Zweigenblatt an. Hinweise hierzu an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

xere/Polizei Lohr