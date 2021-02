Zahlreiche Enkeltrick- und Schockanrufe im Bereich der Lohrer Polizei

Im Bereich der PI Lohr a. Main wurden am Dienstag 14 Fälle von Enkeltrick/Bekanntentrick-Anrufen mitgeteilt. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Verwandte aus und baten, wenn die Angerufenen nicht schon aufgelegt hatten, um mehrere Tausend Euro. Die Senioren durschauten den Betrugsversuch jedoch sofort, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.

Diese warnt davor, auf entsprechende Forderungen der Täter einzugehen und rät, am Telefon keine Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse zu geben. Im Falle eines verdächtigen Anrufes informieren Sie umgehend die Polizei. In diesem Zusammenhang wird auch auf die „Leg' auf!“-Kampagne des PP Unterfranken hingewiesen.

Alles über die Tricks der Telefonbetrüger im Main-Echo-Dossier: Aber sicher!

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart Unfall im Kreisverkehr in Frmmersbach Am Dienstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Audi von der Wiesener Str. kommend in den Kreisverkehr in der Ortsmitte in Frammersbach ein. Hier überholte er sogleich einen 80-jährigen Peugeot-Fahrer rechts, schnitt ihn beim Wiedereinordnen und bremste so, dass der 80-Jährige auffuhr. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3500 Euro.