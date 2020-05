Vier Berufskraftfahrer führten die vorgeschriebenen Aufzeichnungen über ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht, wodurch deren Einhaltung nur erschwert überprüft werden konnten.

Sieben kontrollierte Kraftfahrzeuge hielten ihre zulässigen Höchstmassen nicht ein und waren dadurch deutlich zu schwer. Gleich fünf Sattelzüge die Langholz

transportierten, mussten durch die Beamten beanstandet werden. Diese Sattelzüge waren zwischen 5100 Kg und 10055 Kg überladen, was in der Spitze eine Überladung um ca. 26 % Prozent darstellt.

Außerdem wurden ein Kleinbus und ein Kleintransporter überprüft, die mehr als ihnen erlaubt auf die polizeieigene Waage brachten. Der Kleinbus war um 30% und der Kleintransporter, beladen mit Stückgut, um 49%, 1700 Kg, zu schwer.

Durch überladene Fahrzeuge entsteht eine nicht unerhebliche Gefährdung der Fahrzeuginsassen selbst, aber auch anderen Verkehrsteilnehmer. Fahrzeuge bzw. die darin verbaute Technik wie etwa Fahrwerk und Bremsen sind speziell auf die zulässigen Gesamtgewichte der Fahrzeuge ausgelegt. Bei überladenen Fahrzeugen verändert sich hierdurch das Fahrverhalten zum negativen, so wird zum Beispiel derBremsweg der Fahrzeuge ungemein länger.

Laster verliert Teil auf der A3

Am Dienstag verlor gegen 12:15 Uhr ein Lkw auf der A3 bei Sailauf eine zuvor am Fahrzeug fest montierte Firmentafel. Ein nachfolgender Kleintransporter wurde von der Tafel getroffen und an der Front beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 550 Euro.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach