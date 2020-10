Wut über den Ausgleichstreffer: Körperverletzung bei Fußballspiel

Die Begegnung wurde auf einem Sportplatz in der Darmstädter Straße ausgetragen. Nachdem die Mannschaft des TUS Leider wenige Minuten vor Spielende den Ausgleich erzielte, war ein 15-jähriger Spieler des JFC Elsavatal so verärgert, dass er einen ebenfalls 15 jährigen Spieler der gegnerischen Mannschaft körperlich angriff. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Diebstahl in einem Hotel

Am Freitag gegen 22.30 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann von Mitarbeitern eines Hotels in der Frohsinnstraße bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen. Der Mann entwendete aus der Garderobe einen dort abgelegten Mantel. Als der Mitarbeiter des Hotels den Mann ansprach, beleidigte dieser den Mitarbeiter und flüchtete anschließend. Der Beschuldigte konnte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Rahmen der Fahndung angetroffen und die Beute sichergestellt werden. Da er weiterhin sehr aggressiv war, wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Kennzeichenschild beschädigt

Am Freitag, gegen 23.15 Uhr, konnte ein 48-jähriger Seat-Besitzer beobachten, wie eine Gruppe von Jugendlichen das hintere Kennzeichenschild seines in der Bernhardstraße abgestellten Pkw beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm