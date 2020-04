Würzburger Polizei sucht Hühnerdieb

In der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 07:45 Uhr,

wurde der Polizei das Fehlen von sechs Hühnern und einem Hahn mitgeteilt. Die Tiere

befanden sich in einem Stall eines Gartengrundstückes in der Straße „Dürrenberg“.

Die Hennen sowie der Hahn waren beringt und ihr Wert wurde mit 450 Euro angegeben.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum Verschwinden sowie dem Verbleib der sieben

Tiere möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der

Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Anschlussleitungen - Zeugensuche

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Nachgang wurde der Polizei ein Diebstahl gemeldet, welcher

sich bereits in der Zeit von vergangenem Donnerstag auf Freitag ereignete. In der

Zeit zwischen 17.00 Uhr und 10.00 Uhr des Folgetages, wurden die

Starkstromanschlussleitungen zweier Müllpressen entwendet, welche sich auf dem

Gelände der Universität Würzburg am Sanderring befinden. Der Beutewert beträgt

mehrere hundert Euro. Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten sich

unerkannt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen hierzu sachdienliche

Hinweise möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle

zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg