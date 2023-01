Würzburg: Schüsse mit Schreckschusswaffe aus rotem Auto

Das Fahrzeug, mit zwei Fahrzeuginsassen, konnte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden fehlenden Kennzeichen, sowie zwei Schreckschusspistolen und diverse Munition, konnten im Fahrzeug aufgefunden werden. Die beiden Personen erwarten nun diverse Anzeigen, unter anderem wegen einem Vergehen nach dem Waffengesetz. Eventuell Geschädigte oder Zeugen von diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.

Mann erleidet Platzwunde durch Schlag ins Gesicht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagabend kam es, gegen 17:30 Uhr, am Bahnhofsvorplatz zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter, welcher auf circa 35 Jahre geschätzt wird und dunkel gekleidet war, schlug einem 34-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Streit vor Würzburger Restaurant - 18-Jähriger am Boden getrteten

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Silvesternacht kam es vor einem Restaurant in der Elefantengasse, gegen 03:15 Uhr, zu einer Streitigkeit. Mindestens drei bislang unbekannte Täter gerieten mit einem 18-jährigen Mann aneinander. Im Laufe dessen fiel der Geschädigte auf den Boden und die Täter traten dort auf diesen ein. Der Geschädigte erlitt dadurch mehrere Schürfwunden, sowie eine Platzwunde am Kopf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Täter nicht ermittelt werden.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 190 cm groß, etwa 20 Jahre alt, kräftige Statur, kurze Haare und zu einem Zopf gebunden, Vollbart, grauer Pullover. Zu den anderen Tätern liegen keine Beschreibungen vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Brand in Würzburger WC-Anlage

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Samstagnacht, gegen 03:30 Uhr, geriet ein Mülleimer in den öffentlichen WC-Anlagen in der Skyline-Hill-Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Hierdurch wurde der Boden und die Wand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2210 zu melden.

