Julius-Promenade in Würzburg: Mann geschlagen und getreten

Gegen 21 Uhr, saß der Geschädigte auf einer Bank in der Juliuspromenade. Unvermittelt kam zunächst eine Person auf ihn zu und trat ihm in den Bauch. Kurz danach wurde er von einer weiteren Person in das Gesicht geschlagen. Beide Personen befanden sich zuvor in einer größeren Gruppe. Nachdem sich Passanten einmischten, flüchteten die bislang unbekannten Täter. Der Geschädigte erlitt durch die Angriffe eine blutende Nase.

Zeugen des Vorfalles wenden sich bitte unter der Tel. 0931/457-2230 an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Gegen Hauswand uriniert und zugeschlagen

WÜRZBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung in der Rosengasse in Würzburg. Der unbekannte Täter urinierte zunächst gegen eine Hauseingangstüre. Von dem Hausherren darauf angesprochen, schlug der Wildpinkler dem Mann mit der Faust gegen die Schläfe. Der Angreifer konnte von seinem Begleiter beruhigt werden, woraufhin diese fußläufig durch die Sanderstraße in Richtung Sanderau flüchteten. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Beschreibung: 20-25 Jahre alt; 1,80m groß; westeuropäisch; kurze, helle Haare.

Bekleidung: Helles T-Shirt, Bauchtasche, welche über der Schulter getragen wurde; Halskette.

Zeugen des Vorfalles wenden sich bitte unter der Tel. 0931/457-2230 an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.





Eingebrochen und unbekannte Chemikalie verteilt

WÜRZBURG. Am Samstag, 21.08.2021, 05:36 Uhr, wurde zunächst eine Sachbeschädigung in der Augustinerstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte die Polizei eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstüre eines dortigen Friseurgeschäftes feststellen. Beim Betreten des Ladens wurde ein beißender, übel riechender Geruch wahrgenommen. Daher besteht der starke Verdacht, dass es sich bei der verteilten Chemikalie um Buttersäure handeln könnte. Durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr wurde der betroffene Raum gelüftet und wieder verschlossen. Die Ermittlungen zum/zur Verursacher/in werden durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Würzburg